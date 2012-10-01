Диплом по математике. 5 тем на выбор. 40страниц.

$250
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Закрыт6 заявок140 просмотров

Дипломка по математике. 5 тем на выбор закрепил в проекте(1,2,4,6,7). 40-50 страниц будет достаточно.

Бюджет до 200у.е.

13 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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