Тема Микротопонимия города Коломна на современном этапе Объем работы (стр) 100 срок 50% работы - 15 октября весь диплом к 20 октября
Диплом по математике. 5 тем на выбор. 40страниц.
Дипломка по математике. 5 тем на выбор закрепил в проекте(1,2,4,6,7). 40-50 страниц будет достаточно.
Бюджет до 200у.е.
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