Тема-Применение групповых тактических взаимодействий в защите школьниками 12-14 лет(БАСКЕТБОЛ) ПЛАН: Глава 1-ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1.1-Характеристика баскетбола как средство физического воспитания 1.2-Характер-ка групповых тактич-их взаимодействий в защите ...
Диплом менеджмент организации
Тема Управление стимулированием персонала в администрации Чухломского муниципального района Костромской области
объем 70-90 стр
срок 14 октября
план нужен 3.10
после утверждения плана, половину диплома нужно к 10 октября
оригинальность не менее 75%
- должно быть три главы. Первая - это теория, вторая - характеристика учреждения и анализ системы стимулирования с целью выявления недостатков.
Третья - это предложения по совершенствованию.
- методические рекомендации по оформлению пришлю на ЭП;
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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