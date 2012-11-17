Диплом менеджмент организации

Тема Управление стимулированием персонала в администрации Чухломского муниципального района Костромской области

объем 70-90 стр

срок 14 октября

план нужен 3.10

после утверждения плана, половину диплома нужно к 10 октября

оригинальность не менее 75%

- должно быть три главы. Первая - это теория, вторая - характеристика учреждения и анализ системы стимулирования с целью выявления недостатков.

Третья - это предложения по совершенствованию.

- методические рекомендации по оформлению пришлю на ЭП;