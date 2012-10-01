Курсовая журналистика

Тема: Журналистское расследование :взаимодействие средств массовой информации с правоохранительными органами

Объем работы (стр): 25-27

нужна ТОЛЬКО ПРАКТ,ЧАСТЬ

СРОК 3 октября днем

В практике должен быть контент анализ, для примера могу выслать работу что бы сориентировать. Лучше взять анализ материалов сайта Тактактак..за пол или год.. посмотрите что к чему , и дополните немного теории, раз уж взялись. сканером присылаю две поправки которые нужно дополнить)