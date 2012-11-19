Диплом по русскому языку

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки225 просмотров

Тема Микротопонимия города Коломна на современном этапе

Объем работы (стр) 100

срок 50% работы - 15 октября

весь диплом к 20 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$250
13 дней
Спасибо за работы!
Спасибо за приятное сотрудничество! И тема диплома мне была интересна!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад