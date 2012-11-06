Реферат Деловой язык и культура речи

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Завершен11 заявок151 просмотр

Тема: Правила расположения аргументов в судебной речи.

Объем- 15-20

Срок- 3 дня

Анти- 75-80%

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$17
3 дня
Работа сделана качественно , в срок
Очень порядочный и приятный в общении заказчик, оплата своевременно, доверять можно 100%.

Заявки фрилансеров

Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад