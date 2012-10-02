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Закрыт6 заявок141 просмотр

Предмет:банковское дело(кур.р)

Тема:собственный капитал КБ (на примере банка какого-либо)

Требования:30-40стр.,свежая лит-ра,наличие статистики,изложение темы,список лит-ры.

Нужно сделать до 10 октября.

Предлагайте Вашу цену.

13 лет назад
iri1151
Ирина 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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