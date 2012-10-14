Курсовая работа по праву

$29
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Завершен2 заявки128 просмотров

требования в файлах

делать СТРОГО по методичке!!!

срок 8-10 октября

объем ТЕКСТА 30 страниц

Антиплагиат 88%

цена 900 рублей (WMR, Сбербанк)

13 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$29
8 дней
Сотрудничеством довольна на все 100, все сделано хорошо
Спасибо большое за помощь и терпение:) 10++

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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