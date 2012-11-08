Необходимо выполнить курсовую работу на тему : "Особенности формирования отчетности некоммерческой организации"

Практическая курсовая работа.на примере больнинцы ИМ семашко город Рязань, глава 1 теория, глава 2 анализ по теме работы, глава 3 - совершенствование

Таблицы указанные в методичке обязательны для заполнения

Дополнительные требования:

Обязательно в приложении вложитьь форму 1,2, документы по организации краткий фин анализ согласно методических рекомендаций за 3 года. Характеристику организации использовать из образца и выполнять работу по больнрице семашко - как в образце.

Теория вкратце (глава 1) 2-3 пункта, в основном анализ (глава 2) 2-3 пункта как в методичке и немного совершенстования (глава 3) по теме работы

Объем 35-45 листов без приложений.

Срок выполнения 4 октября 2012 года