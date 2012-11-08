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Особенности формирования отчетности
Необходимо выполнить курсовую работу на тему : "Особенности формирования отчетности некоммерческой организации"
Практическая курсовая работа.на примере больнинцы ИМ семашко город Рязань, глава 1 теория, глава 2 анализ по теме работы, глава 3 - совершенствование
Таблицы указанные в методичке обязательны для заполнения
Дополнительные требования:
Обязательно в приложении вложитьь форму 1,2, документы по организации краткий фин анализ согласно методических рекомендаций за 3 года. Характеристику организации использовать из образца и выполнять работу по больнрице семашко - как в образце.
Теория вкратце (глава 1) 2-3 пункта, в основном анализ (глава 2) 2-3 пункта как в методичке и немного совершенстования (глава 3) по теме работы
Объем 35-45 листов без приложений.
Срок выполнения 4 октября 2012 года
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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