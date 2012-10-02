Нужно выполнить курсовую работу по маркетингу, которая заключается в анализе существующих в организации проблем и в поиске ответов на вопросы с целью нахождения оптимальных решений. Примеры перечня освещаемых вопросов такие: выявить и перечислить управленческие ...
Курсовая работа по информатике - Pascal
Разработать алгоритм и программу на языке программирования Паскаль!
Создать файл базы данных по результатам таблицы.
Подробности вышлю автору.
Примерный срок 14 дней.
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