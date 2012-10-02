Курсовая работа по информатике - Pascal

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Закрыт6 заявок173 просмотра

Разработать алгоритм и программу на языке программирования Паскаль!

Создать файл базы данных по результатам таблицы.

Подробности вышлю автору.

Примерный срок 14 дней.

13 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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