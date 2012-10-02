Проектирование управляемого привода в элект. сист.

$50
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Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Системы автоматизации и управления".

Курсовая выполняется в соответствии с методическим пособием(во вложении).

Вариант #29

При достойном предложении возможно дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
basty1fcsm
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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