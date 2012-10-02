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Закрыт3 заявки118 просмотров

на тему: Финансовые аспекты управления продажами на примере ООО "Агротэк-ТМ"

Введение

1. Обзорный раздел: Теоретические и методологические основы управления продажами на предприятии.Методы и способы управления продажами финансовые составляющие управления.

2. Аналитический раздел: Организационно-экономическая характеристика ООО "Агротэк-ТМ".Финансовые аспекты управления продажами ООО "Агротэк-ТМ".

3. Специальный раздел: Разработка рекомендаций по оптимизации управления продажами в ООО "Агротэк-ТМ".

4. Программное обеспечение: Анализ программный продуктов используемых в ООО "Агротэк-ТМ".

5. Правовое обеспечение: Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общества с ограниченной ответственностью.

Перечень графического материала (слайд-шоу): Обзорный раздел: 2-4 плаката,

Аналитический раздел: 3-5 плаката,

Специальный раздел:2-3,

Программный раздел: 1-2 плаката

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Раздаточный материал

13 лет назад
kshisia
Ксения 
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12 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
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IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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