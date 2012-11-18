Курсовая по праву

Дисциплина: Социально-культурный сервис и туризм Тема: «Совершенствование организации обслуживания клиентов развлекательного центра «Чемпион» ООО «Плаза Инвест» Черновой вариант содержания имеется, обсуждался с руководителем. 1 глава уже есть нужно ее доработать и срочно ...