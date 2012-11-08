Технология создания интернет-приложений

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Завершен2 заявки122 просмотра

Курсовой проект. Задание во вложении.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
5 дней
Наталья в очередной раз отлично справилась с работой. Спасибо!
Сотрудничать с Екатериной - одно удовольствие. Отличный заказчик. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад