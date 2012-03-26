Тема: Особенности бухучета, аудита и анализа издержек обращения организаций торговли (на примере какого-либо предприятия)
Профессиональные навыки:
JAVA (Основы Java и ООП, библиотека Java: java.lang, java.util, java.io, основы работы в сети, апплеты, обработка событий и исключений, AWT, SWING, javax.servlet и javax. servlet.http)
Frameworks: Struts, Struts2, Spring (Spring IoC, Spring-MVC, Spring-WS, Spring Security etc.), Google Web Toolkit, Hibernate, JavaFx;
Technologies: JSP, JSF, Ajax, EJB (3.0)
APIs: JDBC, Jaxp, Jena;
Libraries: JSTL, Dojo, RichFaces, jQuery
Build tools: Maven2; Ant;
IDEs: Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans
Scripting languages: JavaScript, PHP
Modeling Language: UML
OS: Windows
Mark-up Language: HTML, XML
Style Sheets: CSS, XSLT
DTD, XSD
Query Language: SQL
Database servers: MS SQL Server 2000, 2005, Oracle 10i, MySQL, SQLite, HSQLDB, Firebird;
Java application servers: Jakarta Tomcat, Jboss, Jetty
Bug tracking: JIRA, BugZilla
Version Control System: CVS (WINCVS), SVN(Tortoise SVN)
Additional: Borland Delphi, пакет MS Office, Visual C++, DreamWeaver, CorelDraw, Photoshop, Smeta.ru, Galaktika
Additional programming languages: Pascal, C++.
Повышение квалификации/курсы
2010 — Google Developers Day 2010, Google
2010 — Sun Tech Days 2010, Sun Microsystems
2007 — MS SQL Server, Aptech worldwide, сертификат
2007 — HTML DHTML JavaScript, Aptech worldwide, сертификат
2006 — Компьютерный дизайн, НОУ «АРТ», свидетельство
2003 — Программирование в среде Delphi, ЗШ МИФИ, свидетельство
2003 — Английский язык, ЗШ МИФИ, свидетельство
Владение иностранными языками:
Английский (хорошее знание - диплом переводчика), немецкий (начальный уровень).
Пишу курсовые и рефераты по экономике и программированию,
список выполненных работ:
Программирование:
Разработка арм (Borland Delphi + Access) (Автосервис, Операции по счетам в банке, Турагенство, Кафе)
Разработка бд(Access, BP Win, ErWin)
Множество кр в Excel/Word
Лабы в пакете Statistica
Теория -
Оценка качества программных средств
Программы автоматизации деятельности казначейства
Comfar III Expert
Audit Expert
OpenPlan и т.д.
Экономика:
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Анализ использования прибыли и политики для инвестирования капитала
Анализ объема выпуска и реализации продукции предприятия
Аудит по налогам и сборам организации
Валютные операции в РФ
Методы экономического регулирования рынка в различных странах
Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, классификация, определение потребности
Оплата труда работников и пути ее совершенствования
Пенсионный фонд и его развитие до 2020г.
Планирование выручки от продаж на предприятии
Производство и его современная структура
РГР-математическая экономика (расчет инвестиционных проектов)
Стратегическое управление
Товарное предложение и источники его формирования
УЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
Учет основных средств
Экономическая оценка инвестиций
И литература:
Роль второстепенных персонажей в пьесах А.П.Чехова
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