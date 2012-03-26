Программирование, переводы, курсовые, рефераты

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Профессиональные навыки:

JAVA (Основы Java и ООП, библиотека Java: java.lang, java.util, java.io, основы работы в сети, апплеты, обработка событий и исключений, AWT, SWING, javax.servlet и javax. servlet.http)

Frameworks: Struts, Struts2, Spring (Spring IoC, Spring-MVC, Spring-WS, Spring Security etc.), Google Web Toolkit, Hibernate, JavaFx;

Technologies: JSP, JSF, Ajax, EJB (3.0)

APIs: JDBC, Jaxp, Jena;

Libraries: JSTL, Dojo, RichFaces, jQuery

Build tools: Maven2; Ant;

IDEs: Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans

Scripting languages: JavaScript, PHP

Modeling Language: UML

OS: Windows

Mark-up Language: HTML, XML

Style Sheets: CSS, XSLT

DTD, XSD

Query Language: SQL

Database servers: MS SQL Server 2000, 2005, Oracle 10i, MySQL, SQLite, HSQLDB, Firebird;

Java application servers: Jakarta Tomcat, Jboss, Jetty

Bug tracking: JIRA, BugZilla

Version Control System: CVS (WINCVS), SVN(Tortoise SVN)

Additional: Borland Delphi, пакет MS Office, Visual C++, DreamWeaver, CorelDraw, Photoshop, Smeta.ru, Galaktika

Additional programming languages: Pascal, C++.

Повышение квалификации/курсы

2010 — Google Developers Day 2010, Google

2010 — Sun Tech Days 2010, Sun Microsystems

2007 — MS SQL Server, Aptech worldwide, сертификат

2007 — HTML DHTML JavaScript, Aptech worldwide, сертификат

2006 — Компьютерный дизайн, НОУ «АРТ», свидетельство

2003 — Программирование в среде Delphi, ЗШ МИФИ, свидетельство

2003 — Английский язык, ЗШ МИФИ, свидетельство

Владение иностранными языками:

Английский (хорошее знание - диплом переводчика), немецкий (начальный уровень).

Пишу курсовые и рефераты по экономике и программированию,

список выполненных работ:

Программирование:

Разработка арм (Borland Delphi + Access) (Автосервис, Операции по счетам в банке, Турагенство, Кафе)

Разработка бд(Access, BP Win, ErWin)

Множество кр в Excel/Word

Лабы в пакете Statistica

Теория -

Оценка качества программных средств

Программы автоматизации деятельности казначейства

Comfar III Expert

Audit Expert

OpenPlan и т.д.

Экономика:

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению

Анализ использования прибыли и политики для инвестирования капитала

Анализ объема выпуска и реализации продукции предприятия

Аудит по налогам и сборам организации

Валютные операции в РФ

Методы экономического регулирования рынка в различных странах

Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, классификация, определение потребности

Оплата труда работников и пути ее совершенствования

Пенсионный фонд и его развитие до 2020г.

Планирование выручки от продаж на предприятии

Производство и его современная структура

РГР-математическая экономика (расчет инвестиционных проектов)

Стратегическое управление

Товарное предложение и источники его формирования

УЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

Учет основных средств

Экономическая оценка инвестиций

И литература:

Роль второстепенных персонажей в пьесах А.П.Чехова