Курсовая фин. (бух.) учет-2

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка101 просмотр
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Добрый день

Курсовая - надо выполнить задачу.

Вариант 1

Цена? Срок?

12 лет назад
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня
Маша - настоящий профессионал. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Спасибо, Наталья, за работу! приятно с вами работать! всем рекомендую