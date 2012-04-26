Диплом, гражданское право

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Деньги и валютные ценности как объект гражданских прав

Объём - тестовая часть 55-60 страниц

Презентация в РР 12-15 слайдов, речь для защиты

срок 15 дней

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$160
15 дней
Спасибо Марии за ответственное отношение к каждому проекту и точное соблюдение сроков! Рекомендую всем заказчикам.