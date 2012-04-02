Дипломный проект по литью (доработка)

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Производство изделий технического назначения методом литья под давлением (крышка для водосчетчика из поликарбоната)

Выполнение на 70%.

Все данные по требованию.

12 лет назад
for_studing
Маша 
66 летЭстония
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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