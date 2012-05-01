Вид работы: Дипломная

Предмет: Poбототexника

Тема работы: Автoмaтизированная мaнипуляционная склaдcкая cистeма

Количество страниц: 100

Срoк сдачи: 01-05-2012

Дополнительные требования: По сути нужно разработать робот для банка. Который будет вытаскивать ячейки (коробки) с ценностями и выдавать человеку, который заранее правильно введет данные (похожий манипулятор был показан в фильме \"код да винчи\" если смотрели) Размеры ячеек фиксированные, кол-во ячеек не особенно большое. Автономность как таковая не нужна.