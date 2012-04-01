Курсовая по градостроительству 4671

Нужно написать вторую главу диплома на тему "Исследования системы мотивации персонала на примере..." есть первая глава, есть план второй главы и заполненные методики. срок 5-6 апреля. план прикрепляю, первую главу и методики отправлю на мейл. третью главу тоже надо ...