Курсовая по градостроительству 4671

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема планировка сельских населенных мест

метода http://zalil.ru/32987706

формат 4 А3, это А1 получается? — от клиента

остальное написано, если будет нужно предоставим

пишите срок и цену

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Исследования системы мотивации персонала

    Нужно написать вторую главу диплома на тему "Исследования системы мотивации персонала на примере..." есть первая глава, есть план второй главы и заполненные методики. срок 5-6 апреля. план прикрепляю, первую главу и методики отправлю на мейл. третью главу тоже надо ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по маркетингу

    Тема: Разработка интегрирования маркетинговой кампании по продвижению продукта/услуг Требования: объем: 30-40 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски, в введение: задачи, цели, объект, предмет исследования Срок: 06.04.2012 Жду предложений по цене!!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выполнить курсовую работу по ТСП

    $100

    Требуется выполнить курсовую работу по ТСП (технология строительного производства / технология возведения зданий). Здание – общественное, 4 этажа. Скан задания и примеры по ссылке – http://files.mail.ru/YA7CCA Срок выполнения 5 дней. Я предпочитаю работать с фрилансерами с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по менеджменту

    $250

    Тема: «Разработка управленческого решения по стратегии развития организации». 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 1.1. Технико-экономические показатели исследования. (характеристика ,таблица показателей, в какой стадии находится предприятие. Сколько уволено? Сколько принято? и т.п.) 1.2. Анализ технико-экономических показателей, характеризующих деятельность ИП (таблицы по кадрам. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Учебный бизнес план.

    Доброе время суток! Нужно написать теоретическую часть бизнес плана строительной фирмы по ремонту фасадов. Для ученика университета. Текст нужен не для России, это нужно учитывать при написании работы. Срок – до 6 апреля, объем 15 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад