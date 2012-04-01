Диплом по менеджменту

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Тема: «Разработка управленческого решения по стратегии развития организации».
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Технико-экономические показатели исследования.
(характеристика ,таблица показателей, в какой стадии находится предприятие. Сколько уволено? Сколько принято? и т.п.)
1.2. Анализ технико-экономических показателей, характеризующих деятельность ИП
(таблицы по кадрам. Абсентсность, вывести :рост производительности труда выработка количество людей.
«В результате технико-экономических показателей выявлено- происходит рост продукции на…%, фонды ..%, и т.д.»
1.3. Основные направления развития организации(SWOT-анализ).
(свот анализ сильные слабые стороны, определить угрозы и возможноси. Конкуренция фирм. Описать 5 элементов бизнеса и 4 вида стратегий.
«Зная сильные и слабые стороны могу заниматься стратегией …снижения издержек(стратегия быстрого роста)(диаграмма Омаи . АДЛ.»
2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Понятие стратегии организации. Классификация стратегий.
2.2. Основные этапы разработки и реализации стратегий.
2.3. Выбор методик определения эффективной стратегии.
3. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1.Определение стратегии развития ИП Л
3.2.Разработка управленческих решений
3.3. Оценка экономической эффективности предложенной стратегии.
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