Диплом по менеджменту

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Тема: «Разработка управленческого решения по стратегии развития организации».

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Технико-экономические показатели исследования.

(характеристика ,таблица показателей, в какой стадии находится предприятие. Сколько уволено? Сколько принято? и т.п.)

1.2. Анализ технико-экономических показателей, характеризующих деятельность ИП

(таблицы по кадрам. Абсентсность, вывести :рост производительности труда выработка количество людей.

«В результате технико-экономических показателей выявлено- происходит рост продукции на…%, фонды ..%, и т.д.»

1.3. Основные направления развития организации(SWOT-анализ).

(свот анализ сильные слабые стороны, определить угрозы и возможноси. Конкуренция фирм. Описать 5 элементов бизнеса и 4 вида стратегий.

«Зная сильные и слабые стороны могу заниматься стратегией …снижения издержек(стратегия быстрого роста)(диаграмма Омаи . АДЛ.»

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Понятие стратегии организации. Классификация стратегий.

2.2. Основные этапы разработки и реализации стратегий.

2.3. Выбор методик определения эффективной стратегии.

3. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1.Определение стратегии развития ИП Л

3.2.Разработка управленческих решений

3.3. Оценка экономической эффективности предложенной стратегии.

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12 лет назад
nekit17
Никита 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад