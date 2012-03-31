Курсовая работа

Доброе время суток! Нужно написать теоретическую часть бизнес плана строительной фирмы по ремонту фасадов. Для ученика университета. Текст нужен не для России, это нужно учитывать при написании работы. Срок – до 6 апреля, объем 15 ...
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