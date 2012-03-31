Курсовая по административному праву

Здравствуйте. Необходимо выполнить курсовую по проектированию металлорежущих станков. Вся необходимая информация для расчета на чертеже детали. Дополнительная в методичке. Общий вид станка должен быть выполнен с промышленным роботом ( например разместить его справа от станка) с указанием ...