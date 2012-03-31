Дипломная работа Тема: Система контроля микроклимата в серверном помещении Срок выполнения работы – 23 апреля Требования к работе: Исходные данные: серверное помещение на 2-3 сервера с наличием системы кондиционирования воздуха, системы отопления. Необходимо разработать систему контроля реализованную на ...
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Срочное написание дипломной работы по теме
"Разработка системы мотивации в целях совершенствования деятельности
персонала на примере фирмы,( торгующей медом и сопутствующими товарами)"
Количество листов без приложений 90. Срок написания не более 4 дней.
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