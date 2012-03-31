Написание дипломной работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Срочное написание дипломной работы по теме

"Разработка системы мотивации в целях совершенствования деятельности

персонала на примере фирмы,( торгующей медом и сопутствующими товарами)"

Количество листов без приложений 90. Срок написания не более 4 дней.

12 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)