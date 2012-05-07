Тема во вложении. Срок - 2 недели. Антиплагиат - от 80%.
Дипломная работа культурология и искусствоведение
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Требуется теоретическая дипломная работа на тему :
«Проблема сохранения культурного наследия. Деятельность ЮНЕСКО».
Объем: 65-70 страниц, 14 шрифтом, 1,5 интервала
Антиплагиат: от 65 %
Структура:
Введение. (Цели, задачи, актуальность)
1 глава: культурное наследие( характеристика культурного наследия: виды культурного наследия (материальное и нематериальное ), определения, важность сохранения, оценка современного состояния)
2 глава: Деятельность организации ЮНЕСКО (история возникновения (кратко), цели и задачи, определения наследия в разных документах и рекомендациях Юнеско, способы популяризации культурного наследия.
3 глава: список шедевров всемирного наследия в России.(Как он формировался, что туда входит на сегодняшний день, процесс присвоения статуса «объекта материального или нематериального наследия», в чем заключаются проблемы сохранения культурного наследия в России.)
Заключение.
Список литературы – 40 источников, ссылки в тексте приветствуются.
Этот план является приблизительным, вы можете предложить свои вариации или же что-либо подвергнуть корректировке.
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