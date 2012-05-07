Дипломная работа культурология и искусствоведение

Требуется теоретическая дипломная работа на тему :

«Проблема сохранения культурного наследия. Деятельность ЮНЕСКО».

Объем: 65-70 страниц, 14 шрифтом, 1,5 интервала

Антиплагиат: от 65 %

Структура:

Введение. (Цели, задачи, актуальность)

1 глава: культурное наследие( характеристика культурного наследия: виды культурного наследия (материальное и нематериальное ), определения, важность сохранения, оценка современного состояния)

2 глава: Деятельность организации ЮНЕСКО (история возникновения (кратко), цели и задачи, определения наследия в разных документах и рекомендациях Юнеско, способы популяризации культурного наследия.

3 глава: список шедевров всемирного наследия в России.(Как он формировался, что туда входит на сегодняшний день, процесс присвоения статуса «объекта материального или нематериального наследия», в чем заключаются проблемы сохранения культурного наследия в России.)

Заключение.

Список литературы – 40 источников, ссылки в тексте приветствуются.

Этот план является приблизительным, вы можете предложить свои вариации или же что-либо подвергнуть корректировке.

Оплата по факту выполнения.