Финансовое управление компанией

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Необходимо выполнить реферат с практич. частью по Финансовому управлению компанией, тема "Системы финансовых коэффициентов".

Методичка прилагается

Срок – вечер 1 апреля

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день