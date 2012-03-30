Диплом Прикладная информатика в дизайне

Нужен диплом. Тема - "Разработка фирменного стиля предприятия".

Есть методичка, но отношения к дизайну она не имеет никакого.

Всвязи с этим в первую очередь хотелось бы получить план диплома.

Может быть кто то выполнял похожие работы и может предложить план.

Общая структура плана (в кранем случае что то можно поменять):

I Аналитическая часть

II Проектная часть

III Обоснование экономической эффективности проекта

Предлагайте план и цену.