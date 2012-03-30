Нужен доклад по страхованию

нужен до вечера понедельника. срок, стоимость, % уникальности? вид: диплом тема: "Новая система оплаты труда в учреждениях образования Республики Саха (Якутия)" объем: 60-70 есть план, план можно менять. есть много материалов по теме. есть диплом, его часть не соответствует теме. можно и нужно ...