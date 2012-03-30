Нужен доклад по страхованию

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужны два доклада (каждый 3-6стр) с презентациями 8-10 слайдов

1.«Страховой рынок МеркосУр» или «Уровень развития отраслей страхования в МеркосУр» ,

2. «Страховой рынок Асеан» или «Уровень развития отраслей страхования в Асеан»

каждый доклад 1000р

срок суббота (31.03) 17.00 мск

12 лет назад
lilitlilo
Татьяна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
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