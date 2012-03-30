Дипломная работа по финансовому менеджменту

Требуется автор для написания дипломной работы по финансовому менеджменту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Формирование эффективной системы управления девелоперской организацией (на основе процессно-проектного подхода к управлению, на примере конкретной организации)

Предмет: финансовый менеджмент,

Факультет: Экономический, отделение менеджмента

Специальность: стратегическое управление

Объем: 80-85 листов

Цена: 4 500р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: 23-25 апреля

Срок сдачи 1-й главы (теоретическая): 2-3 апреля

1 апреля нужно выслать половину 1-й главы и введение

Имеется одобренный план работы с краткой характеристикой подпунктов.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «финансовый менеджмент»

ICQ: 406 -194 -503