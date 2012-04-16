Курсовая бухучет 4664

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тема Бухгалтерский учет финансовых вложений (краткосрочных и долгосрочных) коммерческой организации

методичка позднее

работа: http://zalil.ru/32974737

1) необходимо сократить теорию, добавить больше практического материала.

2) работа должна быть выполнена по литературе, указанной в методичке

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад