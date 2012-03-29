Курсовая по бухучету

Предмет: Бухгалтерский учет

Тема: У ч е т_ э к с п о р т н ы х_ о п е р а ц и й

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 30 листов

Срок: 30.03.12 - введение и первая глава , 2.04.12 - вся работа

Пожелания:

во вложении файлы с методическими указаниями,оговоренным с преподавателем содержанием и рекомендуемым списком литературы.Пожалуйста следуйте указанием.