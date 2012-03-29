Презентация дипломного проекта

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать презентацию дипломного проекта. Диплом прилагается Тема "Управление конкурентоспособности продукции на предприятии" Оплата до 500 руб. ( Яндекс деньги или другие варианты электронных систем.)

12 лет назад
borisovaes
Екатерина 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад