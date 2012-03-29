Презентация дипломного проекта

задание и методичка прикреплены объем 90 страниц+приложения Делать СТРОГО по методичке вплоть до титульного листа стоимость работы 6000 рублей, оплата в рублях любым способом кроме ЯД антиплагиат не ниже 85% сдача по главам по частям, срок на всю работу ...