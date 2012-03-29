Бизнес-план хлебопекарни

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки107 просмотров
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Нужен грамотный исполнитель с опытом и отзывами для написания бизнес-плана пекарни для получения кредита. ( НЕ ДИПЛОМ)

Входная информация есть практически вся

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Работа очень срочная. Достойная оплата.

12 лет назад
autoliga
Артур 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад