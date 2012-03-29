Диплом по рекламе

Курсовая работа с практической частью (есть пример)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задание в файле
объем 70 страниц со списком литры+приложения
анти 88%
Цена работы 5000 рублей (диплом с аннотацией, доклад к диплому)
Оплата в рублях по факту через СБС,WMR или Сбербанк
План требует согласования
Сдача работы частями.
Общий срок 20 апреля
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