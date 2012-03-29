Диплом по рекламе

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка119 просмотров
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задание в файле

объем 70 страниц со списком литры+приложения

анти 88%

Цена работы 5000 рублей (диплом с аннотацией, доклад к диплому)

Оплата в рублях по факту через СБС,WMR или Сбербанк

План требует согласования

Сдача работы частями.

Общий срок 20 апреля

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$165
20 дней