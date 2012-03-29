магистерская по общему и стpaтегичecкому менeджмeнту

тема: Paзработка и peaлизация стpaтегии выхода пpeдприятия на peгиональный рынок(Тюменский ceвер) с опpeделенной тexнологией по водooчистке.

Данные об организации у меня есть и по технологии водоочистки тоже,есть также некоторые статьи об этой отрасли, реальные рекламные предложения для этого региона, патенты,кое-что о конкурентах. Мне нужно, чтобы в работе была произведена конкурентная оценка рынка водоснабжения, анализ перспектив и тенденций развития, анализ теории и практики выхода предприятия на рынок и т.п.

Объем 90-120.

Срок 20 дней.

методичка прикреплена