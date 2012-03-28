Информационные технологии управления

Вид работы: Дипломная работа Тема: Межбюджетные отношения Объём работы: 70–80 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 3–4 недели
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Курсовая "Теоретическая
Этап 1. Определение исходных данных для разработки управленческой информационной системы.
1. Выявить общие проблемы руководства данной компанией.
2. Определение цели системы.
3. Определение ограничения системы.
4. Определение потребности в информации. Построение матрицы потребностей в информации.
5. Определить источники информации.
Этап 2. Построить общий сетевой график разработки управленческой системы.
1. Составление сметы затрат.
2. Создание системы выдачи сообщений и контроля.
Этап 3. Разработка информационной системы.
1. Разработать альтернативные общие построения системы
2. Выбрать одну из альтернатив наиболее оптимальную.
3. Оценить качество разработанной системы.
Этап 4. Провести документирование общего построения системы.
1. Общий поток системы
2. Входные данные системы
3. Выходные данные системы
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