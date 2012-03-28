Дипломная работа

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Тема дипломной работы: “Проблемы и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятий пищевой промышленности.”

Сроки 25-30 дней.

Остальная инфа в приложенном файле.

12 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад