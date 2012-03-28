Дипломная работа

Методичка и пример выполнения во вложении. На первой странице методички задание от клиента (выделено желтым).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема дипломной работы: “Проблемы и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятий пищевой промышленности.”
Сроки 25-30 дней.
Остальная инфа в приложенном файле.
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