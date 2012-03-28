Небольшая курсовая по медицинскому товароведению

$50
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Товароведческий анализ изделий медицинского назначения:

1. шовный материал.

2. изделия из латекса

Включает:

А) Анализ медико-демографической ситуации на территории.

Б) Анализ рынка данных препаратов, характеристику производителей.

В) Собственно товароведческий анализ.

Объем работы порядка 20-25 стр. Введ и Закл. оч кратко.Перечень лит-ры (поля и шрифт по ГОСТу)

Оплата ЯД/WMR (первое предпочтительнее) по факту. Для людей с хор ланс-историей и наличием тематического портофолио возможна част. п/опл.

С вас цена и сроки

12 лет назад
friman1
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад