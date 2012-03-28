Небольшая курсовая по медицинскому товароведению

Тема"Воплощение эмоций в метафоре; Метафора как способ вербализации эмоций". В ведении нужно написать, что существует проблема выражения эмоций (почему) имеется много способов вербализ эмоций (какие) и тд...один из них метафора...почему они используются, что конкретно помогают ...