Экономическая часть диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Во вложении файл. 13 страниц, 12 таблиц.

Нужно пересчитать цифры в соответствии с первой таблицей.

Остальные показатели, такие как заработная плата и стоимость материалов тоже желательно поменять.

Желательно сделать сегодня до вечера (до 23 00).

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12 лет назад
ppman
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад