Диплом на тему: Управление финансовыми рисками.

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки105 просмотров
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тема дипломной работы: Управление финансовыми рисками.( на предприятии.) прохождение практики в сбербанке России ОСБ 4600.

дипломная работа должна быть из 3 глав.

Во второй главе должен быть анализ за 3 года деятельности по теме.

В третьей главе должны быть рекомендации по повышению эффективности управления рисками, с расчетом экономического эффекта.

Уникальность работы не ниже 85%

Прилагаю практику

Срок 7-10 дней

Оплата в течении 10 дней

Бюджет 4300

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$110
7 дней