Диплом на тему: Управление финансовыми рисками.

тема дипломной работы: Управление финансовыми рисками.( на предприятии.) прохождение практики в сбербанке России ОСБ 4600.

дипломная работа должна быть из 3 глав.

Во второй главе должен быть анализ за 3 года деятельности по теме.

В третьей главе должны быть рекомендации по повышению эффективности управления рисками, с расчетом экономического эффекта.

Уникальность работы не ниже 85%

Прилагаю практику

Срок 7-10 дней

Оплата в течении 10 дней

Бюджет 4300