Перевод с англ. на рус.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки123 просмотра
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12 лет назад
rabota-2010
Наталья 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Заказ был очень срочный отличное выполнение Приятные эмоции от сотрудничества Спасибо.
Очень приятно работать с Натальей! Четкое ТЗ, оплата в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!