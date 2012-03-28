Курсовая работа (Управление качеством)

Тема: Из списка Объем-40стр Срок-10 дней Антиплагиат-нет Курсовая с практикой Желательно готовая работа
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Курсовая работа
Дисциплина: Управление качеством
Тема: «Совершенствование системы качества в банковской сфере услуг». На примере любого российского банка, лучше крупного.
Объем: 45 л.
Срок сдачи: 3-4 апреля.
Бюджет: 2000р.
Методичку предоставлю.
Имеется примерный план работы:
Глава 1. Анализ требований рынка (Какие требования внешняя среда обязывает соблюдать, т.е. рассмотрение законодательной базы; какие закономерности деятельности, в конце выводы по главе).
Глава 2. Анализ показателей качества продукта.
Глава 3. Анализ надежности процесса и факторов обеспечения
Глава 4. Программа мероприятий по обеспечению или совершенствованию качества.
Глава 5. Анализ затрат и рентабельность.
По каждой главе есть подробное описание что, где и о чем писать.
Жду ваших предложений.
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