Курсовая работа (Управление качеством)

Курсовая работа

Дисциплина: Управление качеством

Тема: «Совершенствование системы качества в банковской сфере услуг». На примере любого российского банка, лучше крупного.

Объем: 45 л.

Срок сдачи: 3-4 апреля.

Бюджет: 2000р.

Методичку предоставлю.

Имеется примерный план работы:

Глава 1. Анализ требований рынка (Какие требования внешняя среда обязывает соблюдать, т.е. рассмотрение законодательной базы; какие закономерности деятельности, в конце выводы по главе).

Глава 2. Анализ показателей качества продукта.

Глава 3. Анализ надежности процесса и факторов обеспечения

Глава 4. Программа мероприятий по обеспечению или совершенствованию качества.

Глава 5. Анализ затрат и рентабельность.

По каждой главе есть подробное описание что, где и о чем писать.

Жду ваших предложений.