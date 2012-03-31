Мотивы профессионального выбора личности

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курсовая работа по психологии

тема: Мотивы профессионального выбора личности

объем 25-30 стр

практическая часть: Нужно 2 методики.

1.любой личностный опросник.2.опросник по теме.

20 чел.опрошенных,не больше и не меньше.г.Санкт-Петербург,и должно быть связано с МЧС.

обязательно проверить антиплагиатом!

срок 31.03.12

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад