курсовая работа по психологии

тема: Мотивы профессионального выбора личности

объем 25-30 стр

практическая часть: Нужно 2 методики.

1.любой личностный опросник.2.опросник по теме.

20 чел.опрошенных,не больше и не меньше.г.Санкт-Петербург,и должно быть связано с МЧС.

обязательно проверить антиплагиатом!

срок 31.03.12