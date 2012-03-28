Диплом на английском, лингвистика

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка88 просмотров
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Тема: Опыт сравнения лексем soul,spirit,heart,mind и их русских эквивалентов

объём 60 страниц (2 главы) – на английском языке

Презентация для защиты - 12-15 слайдов в РР

Срок 20-25 дней

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад