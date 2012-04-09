Курсовая по материаловедению

Вот что нужно сделать: 29. Текучесть кадров: сущность, виды, причины. Расчет показателей текучести кад-ров 40. Задачи, функции и специфика деятельности кадровых служб потребительской кооперации 46. Составьте план карьерного роста для менеджера по продажам, исходя из двух ва-риантов его ...