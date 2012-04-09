Курсовая по материаловедению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка128 просмотров
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Срок 7 апреля.

Нужны три курсовых под вариантами 1, 5, 7

От желающих выполнить жду стоимость и адрес эл.почты для связи.

12 лет назад
loren
Елена 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад
$100
5 дней
Отличный автор, выполнено все в хорошем качестве, в оговоренный срок, сотрудничество намерена продолжать. Спасибо, Юрий, большое за работу!
Сотрудничеством очень доволен. Надежный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Спасибо за заказы!