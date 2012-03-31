Реферат по управлению персовоналом

Вот что нужно сделать: 12. Законодательные основы и нормативные документы по обеспечению 24. Внешнеторговые операции по степени готовности товара к продаже: сущность, техника осуществления. 35. Содержание разделов внешнеторгового контракта: арбитраж, форс-мажор и про-чие. Порядок удовлетворения рекламаций, штрафные санкции. ...
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Вот что нужно сделать:
29. Текучесть кадров: сущность, виды, причины. Расчет показателей текучести кад-ров
40. Задачи, функции и специфика деятельности кадровых служб потребительской кооперации
46. Составьте план карьерного роста для менеджера по продажам, исходя из двух ва-риантов его карьеры: А - начальник отдела продаж; Б - на¬чальник рекламной служ-бы крупной торговой компании. Примерная форма плана:
Занимаемая
должность Планируемая должность Примерный срок вхождения в должность Дополни-тельные знания, умения и навыки, которые необходимо при¬обрести для получения этой должности Возможные формы и сроки получения дополнительных знаний. Виды обучения
55. Средняя численность персонала на предприятии 90 человек. В течение года с предприятия ушли по собственному желанию 10 человек, призваны в армию - 7 человек, поступили в техникумы и институты - 7человек, уволены за прогулы - 3 чело-века, уволены за хищение - 2 человека, за нарушения правил торговли - 3 человека, на курсы повышения квалификации - 2 человека, ушли на пенсию - 4 человека, уволены за появление а нетрезвом состоянии - 6 человек. Рассчитайте абсолютную и относительную текучесть кадров на предприятии. Проанализируйте ситуацию
Объем: как получится с подробным ответом на каждый вопрос
Срок: 31.03.2012
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