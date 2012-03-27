Курсовая работа. Задание во вложении.
Реферат по технологии продукции общ. питания
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Нужна контрольная работа по технологии продукции общественного питания.
4 теоретических вопроса и 1 задача.
Подробные требования во вложении.
Срок - к 4 апреля.
Оплата - 1000 руб.
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