Реферат по технологии продукции общ. питания

$35
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Нужна контрольная работа по технологии продукции общественного питания.

4 теоретических вопроса и 1 задача.

Подробные требования во вложении.

Срок - к 4 апреля.

Оплата - 1000 руб.

12 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад