Курсовая культурология 4655

Регуляторы конфликтного поведения кол-во стр 25-30 срок 31.03.12 оригинальность от 70 % по Антиплагиат методу скину тому кто заинтересуется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тема Обрядовая и бытовая стороны жизни культур различных эпох на материале находок Богучанской экспедиции
план курсовой таков :1. специфика археологической типологии культур и своебразие этих типов; 2. репрезентативность памятников культуры по отношению к мифу и ритуалу (изучение концепций); 3.восстановление обрядовой (возможно, и бытовой) стороны жизни на материале изучения находок Богучанской экспедиции
пишем срок цену
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Составление профиля трассы автодороги пишем сроки и ценуЗакрыт12 лет назад
Решить задачи из методички. Методичку прикрепилРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема Проектирование сельскохозяйственных комплексов задание http://zalil.ru/32958238 методичка http://zalil.ru/32958242 срок 02.04.12Закрыт12 лет назад
тема Организационные структуры в системе государственного управления на примере на примере ООО ”ИнтерМедиаГрупп Пермь” срок 30.03.12 оригинальность от 70% по АнтиплагиатЗакрыт12 лет назад
Диплом Модель отражения многоагентных атак при обслуживании распределенной вычислительной системы кол-во стр 100 срок 10.04.12 метода чуть позже ставим согласие пишем цену и сроки нужен специалист с опытомЗакрыт12 лет назад
- $50
Тема: стратегический менеджмент. По заданию. Объём: 5 стр. Срок: 2-3 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Определение компонент связности на Лиспе" Подробности в архиве. Интересует цена и срок выполнения работы.Закрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Бухгалтерский учет Тема работы: Ведение учета в программе 1С бухгалтерия 8.0 Содержание: Теория+практика Объем работы: 35 страниц Антиплагиат от 70% Срок исполнения до 7 дней Под практикой подразумевается приложения, с таблицами из 1С. будь то заполнение справочников, начисление ЗП, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
тема любая работа из сети свободного доступа естественно не нужна!!Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад