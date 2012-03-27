Курсовая культурология 4655

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тема Обрядовая и бытовая стороны жизни культур различных эпох на материале находок Богучанской экспедиции

план курсовой таков :1. специфика археологической типологии культур и своебразие этих типов; 2. репрезентативность памятников культуры по отношению к мифу и ритуалу (изучение концепций); 3.восстановление обрядовой (возможно, и бытовой) стороны жизни на материале изучения находок Богучанской экспедиции

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12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад