Диплом по вычисл. машинам и локал. сетям 4644

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Диплом Модель отражения многоагентных атак при обслуживании распределенной вычислительной системы

кол-во стр 100

срок 10.04.12

метода чуть позже

ставим согласие пишем цену и сроки

нужен специалист с опытом

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад