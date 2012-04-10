Нужна курсовая работа по фин.маркетингу. Тема "Анализ качества и эффективности проектирования организационно-функциональной системы управления предприятием (организацией)" В предложениях прошу предлагать план работы. Именно по плану работы будет выбран автор.
Диплом по вычисл. машинам и локал. сетям 4644
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Диплом Модель отражения многоагентных атак при обслуживании распределенной вычислительной системы
кол-во стр 100
срок 10.04.12
метода чуть позже
ставим согласие пишем цену и сроки
нужен специалист с опытом
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