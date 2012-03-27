Курсовая основы строительного дела

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Необходимо выполнить курсовой проект по методичке (приложена). Вариант 24

Срок исполнения до 12 дней.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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