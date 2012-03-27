Курсовая основы строительного дела

Требуется выполнить ряд тестов и контрольных работ по предмету "Теория информации". Сдача тестов и контрольных будет производиться в электронной системе дистанционного обучения. Задания делятся на два типа: 1. Тесты, где надо выбирать/вводить правильный ответ на поставленную задачу. 2. Самостоятельные работы, ...
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Необходимо выполнить курсовой проект по методичке (приложена). Вариант 24
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