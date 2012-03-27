Курсовая по финансам

тема: Совершенствование систем управления в организации в сфере ресторанного бизнеса объем 60-70 стр срок сдачи 1 главы 22.04.12 всей работы - 30.04 методичку и примерный план прикрепляю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
с использованием Proj. Expert.
срок 31.03
задание http://files.mail.ru/R9QN00
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо написать только теоретическую часть дипломной работы - литературный обзор в том числе зарубежной литературы (20-30 страниц). Серьезная работа по клинической психологии, психосоматике. О чем писать, подробно объясню) Сроки, стоимость, способ оплаты по договоренности. Примеры ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
1 )Реферат- предмет Маркетинг Тема: Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия. Комментария по выполнению задания: Реферат, задание с максимально возможной практической направленностью, объем 7-8 стр. В работе необходимо определить роль конкурентных преимуществ, в обеспечении объективности деятельности компании на ...Закрыт12 лет назад
Глава диплома по политологии Сравнительный анализ программ кандидатов в президенты, 40 листов, срок 7 дней.Закрыт12 лет назад
- $65
Тема: "Повышение эффективности деятельности предприятия". Полностью практическая. 4 главы. Объем: 40-50л. Срок: до 1 мая 2012 За основу анализа предлагается строго определенное предприятие, данные в наличии. План курсовой в прикрепленном файле. Бюджет: 2000р. Оплата WM или ЯД. Основной критерий - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно рерайтить текст реферата. Примерно 20 стр. текста. Срок - 1 день. Уникальность 50%, нужно повысить до 82% Укажите, пожалуйста, цену.Закрыт12 лет назад
Доклад (30 страниц): 1 часть – теория вопроса (10-12 стр) 2 часть – практическая (характеристика рассматриваемой организации, предприятия): организационно правовая форма, сфера деятельности, структура управления, показатели работы за 3 года (выручка, прибыль, численность работников, стоимость основных фондов, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: информатика. По заданию. Срок: 2-3 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.Закрыт12 лет назад
тема: Анализ поведения потребителей с целью совершенствования коммуникационной политики предприятия сферы услуг есть план, список лит-ры, информация по предприятию объем 60-80 стр работа нужна частями!Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо отрерайтить курсовую (все кроме введения), 32 л нужно сократить до 25-27. Срок 1 день.Закрыт12 лет назад